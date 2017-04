Zes vragen aan jonge Antwerpse Turken: “Het verwijt dat we niet geïntegreerd zijn, is kwetsend”

Van de ruim 72.000 Belgische Turken die hun stem hebben uitgebracht in het referendum over de grondwetswijziging die de macht van de Turkse president Erdogan uitbreidt, heeft 75 procent ja gestemd. Voor de Vlaamse Turken komt dat cijfer op 80 procent. We vroegen twee jonge Antwerpenaren met Turkse roots naar hun stemgedrag en of het grote aantal ja-stemmers blijk geeft van een gebrek aan integratie in de Belgische samenleving.