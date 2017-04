Wetenschappers konden deze gigantische paalworm analyseren

Nabij de Filipijnen hebben wetenschappers een gigantische paalworm gevonden. Hoewel het bestaan van de dieren al honderden jaren erkend wordt, is het de eerste keer dat een levend exemplaar geanalyseerd kon worden.

Het weekdier uit de Teredinidae familie kan tot anderhalve meter lang worden. De naam doet vermoeden dat het om een worm zou gaan, maar eigenlijk is het een in zee levend tweekleppig weekdier.

Details over het gevonden exemplaar werden gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).