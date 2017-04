Shopping Queens: Jani en 'Komen Eten' voor shopverslaafden

Vier zelfverklaarde fashionista's, een beperkt budget om een outfit voor een gelegenheid te shoppen en Jani als jurylid. Het is een combinatie die een bitchfight in leuke oneliners moet opleveren, maar in de eerste aflevering blijven de kandidaten nog lief voor elkaar.

Opgelet, spoiler alert. Lees niet verder als je de eerste aflevering van 'shopping queens' nog wil bekijken.

'Shopping Queens' lijkt qua opzet op het Britse programma 'Ultimate Shopper', waar vier dames een outfit moeten shoppen voor een specifieke gelegenheid. Alleen krijgt deze Vlaamse versie een 'Komen Eten'-sausje met een grappige voice-over en kandidaten die elkaar punten geven, waarbij zelfs het woord 'welverdiend' valt. In de eerste aflevering maken we kennis met Manon, een ambitieuze dame met een eigen schoonheidssalon en een chihuahua (of zoals Jani het noemt: een 'kuttenlikker'). Ze krijgt het gezelschap van Shana, een lerares die geen grijze muis wil zijn en liefst zwarte kleren draagt, Marie-Sirine, een studente rechten die de naam van haar favoriete merk uitspreekt als 'Emperio Armani' en Eline, een kapster die zweert bij het met een Limburgs accent uitgesproken motto 'life isn't perfect, but your hair can be'.

"Het moet er duur uitzien"

De eerste opdracht van de dames is een look samenstellen om mee naar een polowedstrijd te gaan en prins Harry te versieren. Een uitdaging die Manon als eerste aangaat, hoewel ze eigenlijk niet weet wat mensen dragen voor een polowedstrijd. "Het moet er duur en chique en royal-achtig uitzien", concludeert ze. Ze krijgt drie uur om in de straten van Leuven een outfit te shoppen, die maximum driehonderd euro mag kosten. "Echt weinig", dat bedrag, daar zijn de vier fashionista's het over eens.

Voor Manon gaat shoppen krijgen we haar zeer uitgebreide kleerkast te zien, waarin jurken hangen met het prijskaartje nog aan. Toch bestelt ze nog elke dag kleren en kan ze daar niet mee stoppen, ook al wil haar vriend het graag - mocht het hier over iets anders dan kleren gaan, het meisje had al in een afkickkliniek gezeten. Na de tour door de kleerkast volgt de camera haar tijdens het winkelen: Manon koopt een hemd en een kokerrok, witte pumps, een hoed en tal van accessoires voor haar imaginaire polowedstrijd. Komt ze tachtig cent te kort, lost ze dat op door in de winkel nog even de spiegels te poetsen. Uiteindelijk wordt haar outfit lovend onthaald door haar medekandidaten, die haar belonen met twee achten en een zeven.

Ondertussen zit Jani in een zetel, volgt hij op een scherm hoe Manon haar best doet en geeft hij zijn commentaar ("Het is niet Balmain-inspired, dat heet fake Balmain") . Hij maakt zich druk in een goede jurk die ze laat hangen en je ziet hoe zij het hemd koopt dat hij verschuwt. Op dit soort momenten verwacht je dat hij tevoorschijn springt en het meisje helpt, maar in de eerste aflevering zit geen interactie met de queens die shoppen voor zijn goedkeuring. Die komt er pas wanneer alle vier de dames hun outfit gekozen hebben en Jani de shopping queen van de week mag kronen. Benieuwd of de meisjes dan nog punten krijgen voor 'sfeer en gezelligheid'.

Shopping Queens, van dinsdag tot vrijdag om 20u35 op Vijf