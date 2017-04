Bestuurder Ligier zwaargewond na aanrijding met tractor

Arendonk - Op het kruispunt van de Hokken met de Kapelstraat in Arendonk botsten dinsdag rond 17u15 een kleine Ligier en een tractor met mestkar. De 62-jarige bestuurder uit Arendonk van de Ligier werd zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Het kruispunt waar het ongeval gebeurde is erg onoverzichtelijk. Midden op het kruispunt staat immers een kapel. De bestuurder van de Ligier kwam via de Kapelstraat het kruispunt opgereden. Wellicht had hij de tractor niet opgemerkt.

In de buurt van het kruispunt boorde op 6 april een tractor met beerton zich nog in een haag en ramde nadien een paal.