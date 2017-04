Facebookmoordenaar na klopjacht dood teruggevonden in auto

Na een dagenlange klopjacht op Steve Stephens is het levenloze lichaam van de 37-jarige man uit Cleveland gevonden in zijn wagen. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht in zijn wagen, meldt ABC News. Stephens zou afgelopen weekend volgens verschillende Amerikaanse media minstens een man hebben doodgeschoten en zou de moord hebben gefilmd met zijn gsm. Later verscheen het filmpje op Facebook.

In het filmpje op Facebook is te zien hoe Stephens uit zijn auto stapt en daarna op een man afstapt. Het 74-jarige slachtoffer weet niet wat er aan het gebeuren is en smeekt voor zijn leven. “Kan je iets voor me doen? Kan je Joy Lane (red. de naam van zijn ex) zeggen”, hoor je Stephens zeggen in de video. Wanneer Het slachtoffer Robert Godwin verwildert de naam zegt, krijgt hij het antwoord: “Zij is de reden waarom dit nu met je gaat gebeuren.”

In Ohio en de 4 omliggende staten Pennsylvania, New York, Indiana en Michigan werd volop gezocht naar de man. Er werd ook 50.000 dollar beloning uitgereikt aan de persoon die de tip zou geven waardoor de verdachte gevonden kon worden.

Foto: Facebook

Stephens heeft rond de tijd van de moord verschillende dingen gepost op Facebook, waaronder het filmpje waarin hij Godwin doodschiet. De 37-jarige Amerikaan zei zo bijvoorbeeld ook dat hij al 12 mensen had vermoord die dag, maar dat is nog niet bewezen. In een andere video legt hij uit dat hij alles was verloren bij het gokken en dat ‘de liefde van zijn leven’ hem had verlaten.

“Het was een brutale misdaad en daar is op facebook geen plaats voor en gaat in tegen alles waar facebook voor staat”, aldus Justin Osofsky, vicepresident van Facebook. “De video werd pas een uur en 45 minuten na dat Stephens zijn video had gepost gerapporteerd, waarna we hem zo snel mogelijk offline hebben gehaald.” Facebook wil nu een efficiënter systeem voor het rapporteren en weghalen van dergelijke video’s.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be