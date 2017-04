Opnieuw problematische testdag voor McLaren in Bahrein, Hamilton snelste

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste testdag in Bahrein de snelste tijd gereden. McLaren beleefde opnieuw een dramatische testdag.

In Bahrein ging de eerste zogenaamde in-season test van start waarbij de F1-teams gedurende het seizoen mogen testen. Al de teams mogen slechts één wagen inzetten, al was daar vandaag wel een uitzondering op.

Ferrari zette immers twee wagens waarbij één van beide wagens enkel en alleen testwerk verrichtte voor bandenleverancier Pirelli. Pirelli testte met de F1-bolide van Ferrari haar banden voor 2018. Net als vorig jaar zullen er doorheen het seizoen verschillende bandentests van Pirelli plaatsvinden met het oog op de ontwikkeling van de 2018-banden.

Net als tijdens de wintertests en de eerste drie raceweekends liep McLaren-Honda tegen de nodige problemen aan. Opnieuw lag de Honda-motor aan de basis van de problemen. Opvallend, en vooral opnieuw erg pijnlijk voor de Japanners. Honda F1-baas Yusuke Hasegawa had in de aanloop naar de F1-test in Bahrein immers laten weten dat Honda in Bahrein verschillende ideeën wou testen met het oog op het verbeteren van haar motor.

Na amper twee installatierondjes moest Oliver Turvey, de testrijder van McLaren vandaag, zijn MCL32 terug in de garagebox parkeren. Vervolgens werd er urenlang aan de wagen gesleuteld en werd op advies van Honda de volledige power unit vervangen. Dat zou immers minder tijd kosten dan enkel en alleen het waterlek in het ERS-systeem van de motor te herstellen.

Turvey kon vervolgens met nog amper 45 minuten te gaan opnieuw op de baan rijden en slaagde er uiteindelijk in om 17 rondjes af te werken. Morgen neemt onze landgenoot Stoffel Vandoorne het stuur over van Turvey, hopelijk houdt de Honda-motor het dan wel uit zodat er deftig getest kan worden.

McLaren was trouwens niet het enige team met problemen. Onder meer ook Red Bull en Toro Rosso zagen hun bolide langs de kant van het circuit parkeren. Zelfs Lewis Hamilton, die uiteindelijk de snelste tijd reed vandaag, moest in zijn allereerste ronde vandaag zijn wagen parkeren. Het leverde opmerkelijke beelden op, al verloren ze bij Mercedes er wel hun humor niet door, zo blijkt uit onderstaande tweet.

1. L. Hamilton Mercedes Grand Prix 01:31.358 97

2. A. Giovinazzi Ferrari 01:31.984 93

3. D. Ricciardo Red Bull 01:32.349 45

4. R. Grosjean Haas 01:32.452 87

5. F. Massa Williams 01:32.509 56

6. N. Hulkenberg Renault 01:33.624 74

7. L. Stroll Williams 01:33.729 35

8. S. Gelael Scuderia Toro Rosso 01:33.885 78

9. S. Vettel Ferrari 01:33.984 89

10. A. Celis Force India F1 01:33.939 71

11. M. Ericsson Sauber 01:34.550 106

12. O. Turvey McLaren 01:35.011 17

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: