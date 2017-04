Chemie- en farmasector creëerde voorbije twee jaar 1.400 nieuwe jobs

Brussel - De chemie- en farmasector heeft de voorbije twee jaar 1.400 nieuwe jobs gecreëerd, of de sterkste jobaangroei sinds tien jaar. Dat meldt sectorfederatie essenscia dinsdag. Ook voor dit jaar verwacht de sector groei.

De chemie- en farmasector is uitgegroeid tot de belangrijkste industriële sector van het land. Waar de industrie als geheel de voorbije jaren aan belang heeft ingeboet in ons land, zetten de chemie- en farmabedrijven recordcijfers neer. Zo steeg de omzet vorig jaar met 1,5 procent tot 65 miljard euro. De sector haalt daarmee voor het eerst de kaap van 25 procent van de omzet van de totale verwerkende industrie van het land. De groei komt vooral van de farmabedrijven.

De sector is ook koploper wat betreft investeringen: er werd in 2016 vier miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Aan materiële investeringen (vernieuwingen en uitbreidingen) werd 2,1 miljard euro uitgegeven.

Met een exportcijfer van 116 miljard euro zijn chemie en farma de belangrijkste exportsectoren van het land, goed voor een derde van de totale Belgische export van goederen.

Ook dit jaar wordt opnieuw groei verwacht, aldus Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. Voorzichtige prognoses gaan uit van een groei van de chemische industrie, kunststoffen en farma in Europa dit jaar van 1,8 procent. Wel zorgen geopolitieke onzekerheden - vooral dan over de brexit - voor grote volatiliteit van het ondernemersvertrouwen in de sector.

