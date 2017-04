Antwerp 10 Miles stevent weer af op 40.000 deelnemers

Antwerpen - De Antwerp 10 Miles nadert met rasse schreden en het 32-jarige loopevent is nog lang niet over zijn hoogtepunt heen, integendeel. Op dit moment schreven zich al bijna 37.000 lopers in voor de loopwedstrijd van 16km, de marathon of voor een van de andere afstanden. Dat zijn er 3.000 meer dan vorig jaar op hetzelfde moment, maar de organisatie benadrukt dat iedereen die op het laatste moment beslist over deelname, zich nog kan inschrijven.

Sinds de editie van 2014 ligt het aantal deelnemers aan de verschillende loopafstanden rond 40.000. Daarmee is de Antwerp 10 Miles & Marathon zonder meer het grootste loopevent van Vlaanderen. Ook dit jaar ziet het er naar uit dat de kaap van de 40.000 sportievelingen zal bereikt worden.

Een kleine week voor de start schreven al bijna 37.000 lopers zich in. Late beslissers hoeven echter niet te vrezen dat ze uit de boot zullen vallen, zo benadrukt de organisatie. Al wie wil kan zich nog inschrijven: online tot zaterdagnacht, in de winkels van Runners’ Lab tot en met donderdag of op vrijdag, zaterdag of zondag aan de grote tent op het Frederik Van Eedenplein.

Ook op deze 32e editie zal de 10 Miles zelf veruit de populairste afstand zijn van de vier. Ruim twee derde van alle ingeschrevenen waagt zich aan de 16,09 kilometer. De andere afstanden zijn de Marathon (ruim 2000 deelnemers), de Short Run over 5 kilometer en de Chiquita Kids run (1,4km).

Antwerpen is al enige tijd in de ban van de loopmicrobe en de hype lijkt nog lang niet over. De Antwerp 10 Miles werd in 1986 voor het eerst georganiseerd, maar leek in die beginjaren in niets op het mega-event dat het intussen is. Bij de eerste editie speelde Linkeroever nog geen enkele rol en liepen de lopers hun 16 kilometer volledig aan de andere kant van het water. 32 jaar geleden verschenen aan de start (amper) ongeveer 800 deelnemers. Jaar na jaar groeide dat deelnemersveld gestaag aan. Rond 2005 kregen zo’n 5.000 sportievelingen om de nek, maar de echte hausse begon een jaar later. Op nauwelijks acht jaar tijd verviervoudigde het aantal inschrijvingen en die piek wordt nu al vier jaar doorgetrokken, zoals deze tabel ons leert.