Opvallend beeld: Minister Peeters strijkt campagne voor jonge huishoudhulpen letterlijk op gang

Erps-Kwerps - In Erps-Kwerps, in Vlaams-Brabant, is dinsdag het startschot gegeven voor een campagne om jongeren warm te maken voor een job als huishoudhulp met dienstencheques. Hoewel hij niet meer tot de doelgroep behoort - jongeren tot 30 jaar - waagde minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zich aan een rondje ramen wassen en strijken om “de dankbaarste job” te promoten.

De campagne is een initiatief van het sectoraal vormingsfonds voor de dienstencheques. “De slogan ‘de dankbaarste job’ geeft de essentie van het werk als huishoudhulp weer”, zei Peter Van de Veire, de directeur van het fonds. “De huishoudhulp voert een zinvolle taak uit met meerwaarde voor de klant, ziet aan het eind van de dag het resultaat van zijn werk en krijgt er tevreden en dankbare klanten voor terug.”

“Het systeem van dienstencheques is een regelrecht succes”, stelde minister Peeters van zijn kant. Zo stelde de sector in 2015 zowat 150.000 mensen tewerk, onder wie ook veel kortgeschoolden, 50-plussers of mensen van allochtone afkomst.

Maar jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de cijfers en bovendien daalt hun aandeel. In 2006 was nog meer dan een kwart van de werknemers jonger dan 30 jaar, vandaag is dat minder dan een vijfde, duidde Peeters. “Ik hoop dat vele jongeren dankzij deze campagne de weg vinden naar de sector, zodat de vele vacatures die er zijn, vlot worden ingevuld”, besloot hij.

De dienstenchequebedrijven hebben volgens het vormingsfonds meer dan 2.500 vacatures.

De campagne start officieel op vrijdag 21 april. Dan komt ook de website www.dedankbaarstejob.be online.

(belga)