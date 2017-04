Antwerpse haven boekt beste jaarstart ooit dankzij containers

Luchtbal-Rozemaai - De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 54,32 miljoen ton goederen behandeld. Dat is 1,5 procent meer dan tijdens dezelfde periode in 2016. “Maart was voor containers de beste maand uit de geschiedenis”, wijst het Havenbedrijf de hoofdreden aan.

De containergroei bedroeg 2,0 procent, goed voor 29,75 miljoen ton. In teu (twintigvoetscontainers) uitgedrukt ging het om een plus van 0,7 procent (2,48 miljoen teu). Zowel voor de totale maritieme overslag als voor de containers gaat om het beste eerste kwartaal ooit. De maand maart was de beste maand ooit voor de Scheldehaven.

“Het Havenbedrijf is tevreden met deze groeicijfers, zeker omdat we voor het eerste kwartaal al rekening moeten houden met acties van de loodsen. Aangezien onze eerste jaarhelft vorig jaar sterker was dan de tweede jaarhelft, is het belangrijk vast te stellen dat de volumes in het containersegment gestaag blijven toenemen. Deze positieve tendens bevestigt de vraag naar extra containercapaciteit in het Antwerpse havengebied”, zegt CEO Jacques Vandermeiren.

Ook het roroverkeer ging erop vooruit tot 1,22 miljoen ton (+5,3 pct). Voor het conventioneel stukgoed (2,58 miljoen ton, +8,3 pct) wordt gewezen op de gestegen staalbehandeling. Protectionistische maatregelen resulteren niet in langere volumes, maar in verschuivende staaltrafiek, klinkt het.

Een veeleer lichte daling was er voor het vloeibaar massagoed (-1,2 pct) tot 17,62 miljoen ton. Specifiek bij de aanvoer werd een forse daling genoteerd, door wisselende handelsactiviteit.

Het droog massagoed klokte af op 3,15 miljoen ton, een plus van 6,7 procent, vooral door de hogere import van ertsen en kolen.

Schepen op Antwerpen werden gemiddeld weer net iets groter. Er kwamen in het eerste kwartaal 3.505 zeeschepen (-0,8 pct), maar die waren wel 3,3 procent groter, goed voor 99,70 miljoen brutoton.