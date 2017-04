“Als dit blijft duren, is het circulatieplan een groot succes”

Verkeer dat vlot en zonder problemen verloopt: het zou geen nieuws zijn, ware het niet dat het Gentse circulatieplan vandaag zijn eerste echte test doormaakt. “Wie had dit durven denken.”

Bij het begin van de paasvakantie, op 3 april, werd de stad Gent onderverdeeld in zes sectoren die enkel via de ring met elkaar in verbinding staan en een uitgebreid voetgangersgebied in het centrum. Nu vandaag universiteit en scholen opnieuw hun deuren openden en iedereen weer aan het werk ging, verwachtten velen enige verkeerschaos.

Die is tijdens de ochtendspits althans volledig uitgebleven. Vooral de binnenring (R40), die door het plan meer verkeer te verwerken zou moeten krijgen, werd angstvallig in de gaten gehouden. Maar volgens het regionale verkeerscentrum ‘waren de problemen er zelfs minder groot dan tijdens een doorsnee spits’ vóór de aanpassing van de verkeerssituatie.

Aan de Dampoort, die altijd al een kwetsbaar punt was, bleef het opvallend rustig. Her en der verspreid door de stad staan politieagenten om bestuurders en fietsers attent te maken op de nieuwe regels, bijvoorbeeld aan Joremaaie waar een aantal straten van rijrichting veranderden.

Vollere bussen

Een gelijkaardige situatie in het stadscentrum. Aan Ottogracht, waar één van de zes zogeheten ‘knips’ gelegen is die de stad onderverdeelt, passeren zowaar meer fietsers dan auto’s. “Tijdens de eerste week van de paasvakantie was het hier veel drukker dan nu”, stelt verkeerssteward Rudy Van Heyste verwonderd vast. “Wie had dat durven denken, op deze eerste werkdag. Ik vermoed dat velen hun voorzorgen genomen hebben. Ze zijn wat vroeger of later vertrokken. Of ze hebben de bus genomen: die zitten zo te zien voller dan anders.”

Of kan het zijn dat veel bestuurders in de paasvakantie de tijd vonden om alvast alternatieve routes uit te stippelen? “In een uur tijd heb ik nog maar vier plannetjes uitgedeeld. De meeste mensen weten intussen wel wat er veranderd is. Reden ze twee weken geleden nog massaal over de ‘knips’ en veegden ze hun voeten aan de regels, vandaag gedragen ze zich.”

“Als het de komende dagen en weken zo blijft, is dat magnifiek. Dan is het circulatieplan een groot succes. En dan zal Filip Watteeuw (Gents schepen van Mobiliteit en ‘vader’ van het plan, red.) een grote pluim op zijn hoed krijgen, je zult het zien.”

Ook Watteeuw zelf, die de situatie van nabij opvolgt, laat weten dat alles ‘vrij rustig’ verlopen is. “Maar de test is niet vandaag alleen”, benadrukt hij. “Het oordeel wordt niet op 3 of op 18 april geveld, maar over een aantal weken of maanden.”