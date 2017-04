Man in levensgevaar nadat hij zichzelf in brand steekt aan gerechtsgebouw

Kortrijk - Aan het gerechtsgebouw in Kortrijk heeft een man zichzelf dinsdagochtend in brand gestoken. Daarna is hij op de politie afgestormd. De brandweer kon de vlammen blussen, maar de man verkeert in levensgevaar, zo meldt het parket.

Het gaat om een 38-jarige Kortrijkzaan van Marokkaanse afkomst. Nadat hij het gerechtsgebouw verlaten had, kwam hij even later terug met een bidon benzine. Hij goot de brandstof op het plein voor de ingang van het gebouw, op zowat 15 meter verwijderd van de rechtbank zelf, en stak die in brand.

Op geregelde tijdstippen goot de man wat extra brandstof op het vuurtje. Hij overgoot ook zijn eigen jas en dreigde ermee zichzelf in brand te steken. Toen de hulpdiensten aankwamen, deed hij dat ook. Terwijl hij brandde, liep hij op de hulpverleners af. Er raakten geen derden gewond.

De hulpdiensten konden het vuur snel doven. De brandweer koelde hem met water. De dertiger liep zware brandwonden op, over meer dan 35 procent van zijn lichaam. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en verkeert in levensgevaar.

Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.