Berchem - Op de hoek van de Diksmuidelaan en de Ramskapellestraat verrijst volgende maand café Vrij België. Het is voor Jelle Henneman al de derde kroeg waarmee hij nieuw leven blaast in een Berchemse buurt. De taak van Vrij België is de wijk Groenenhoek weer wat hipper maken.

Er zit duidelijk een systeem in de werkwijze van Jelle ­Henneman. Café Cantaloop maakte van het Frans Van Hombeeckplein in Berchem een hotspot. En waarom zou je in de Statiestraat een beter café als Brel ...