Belgische staat veroordeeld voor geluidsoverlast Brussels Airport

Het Brusselse hof van beroep heeft eind vorige maand 93 families uit de Oostrand van Brussel gelijk gegeven in hun strijd voor minder geluidsoverlast. Het hof van beroep heeft de Belgische staat veroordeeld voor het overmatige gebruik van de piste 01 op de luchthaven van Zaventem. En dat voor de periode 2004-2011. Dat meldt De Tijd maandag en wordt bevestigd door Wake Up Kraainem.

De omvang van de schadevergoeding is nog niet bekend. De families moeten nog aantonen dat ze daar recht op hebben.

Volgens Wake Up Kraainem bevestigt het hof van beroep het vonnis van april 2011 dat stelt dat de Belgische staat in de fout ging door “manifest onredelijke en niet gerechtvaardigde maatregelen te nemen door het intensief gebruik van de piste 01 (02 in het toenmalige plan-Anciaux, red.)”.