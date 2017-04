Kankerpatiënten bepalen mee welk onderzoek financieel gesteund wordt

Kom op tegen Kanker gaat patiënten voortaan betrekken bij het onderzoek waarin de organisatie jaarlijks miljoenen investeert door hen de kans te geven biomedisch onderzoek in Vlaanderen te beoordelen. Dat meldt de organisatie dinsdag, op de Europese dag van de rechten van de patiënt. Op die manier wil Kom op tegen Kanker garanderen dat de onderzoeken een directe meerwaarde opleveren voor kankerpatiënten.

“Tot hiertoe beoordeelden alleen nationale en internationale kankerexperts in onze biomedische commissie in welke onderzoeken Kom op tegen Kanker investeert. Daar komt voortaan het advies van onze patiëntencommissie bij. Die bevindingen worden teruggekoppeld naar de onderzoekers. En indien nodig vragen we aanpassingen te doen zodat biomedische onderzoeken patiëntgerichter worden”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

De patiëntencommissie werd eind 2016 opgericht en bestaat uit 15 leden onder wie (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Bedoeling is dat de leden van de commissie telkens aan het begin van het jaar vier keer samenkomen en individueel hun definitieve score en motivatie met betrekking tot de projecten doorgeven. Dat gebeurde dit jaar voor het eerst en inmiddels werden alle biomedische projecten die in 2016 bij Kom op tegen Kanker werden ingediend, door de commissie besproken en beoordeeld.

De patiënten bepalen onder andere mee de criteria waaraan een onderzoek moet voldoen alvorens het patiëntgericht is. Volgens voorzitter van de patiëntencommissie Filip Luypaert is het daarbij voor de commissie “vooral belangrijk dat onderzoek directe en concrete voordelen voor patiënten oplevert. Dat bijvoorbeeld niet alleen de levensverwachting verbetert, maar ook de levenskwaliteit van de patiënten.”