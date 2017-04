Meghan Markle mag toch de date van prins Harry zijn op huwelijk Pippa

Als strikt het protocol wordt gevolgd, dan is Meghan Markle niet welkom op het huwelijk van Pippa Middleton. Maar daar lijkt prins Harry toch een stokje voor te gaan steken. Uit goede bronnen blijkt nu dat hij haar toch als date zal meenemen.

Prins Harry en actrice Meghan Markle zijn ondertussen bijna een jaar dolverliefd en dus wil hij haar gewoon meenemen naar het huwelijk van Pippa Middleton met James Matthews dat volgende maand plaatsvindt. Normaal mocht hij haar niet meebrengen omdat ze niet getrouwd zijn, maar daar lijkt hij zich nu toch niets van aan te trekken.

Vast staat in elk geval dat ze 's avonds van de partij zal zijn. Dat is het minder officiële gedeelte waarop ook niet-getrouwde koppels aanwezig mogen zijn. Toch maken andere bronnen er gewag van dat Markle ook bij de kerkdienst in de St. Mark’s Church in Englefield zal zijn.

In elk geval haalt de prins alles uit de kast om het zijn geliefde naar haar zin te maken. Zo sloeg hij ook al de paastraditie van de Britse koninklijke familie af om naar Canada te kunnen vliegen om bij haar te zijn.