Autobestuurder gaat uit de bocht en crasht tegen woning

Maandagavond is een bestuurder op de Stippelstraat in Sint-Truiden uit de bocht gegaan en gecrasht op een woning. De bestuurder zat gekneld en kreeg ter plaatse de eerste medische zorgen toegediend en werd daarna naar het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden overgebracht. De bestuurder die vermoedelijk de bocht verkeerd had ingeschat verloor de controle over zijn stuur en ramde twee geparkeerde wagens die voor de woning op de parking gestationeerd stonden.

De wagen van de bestuurder werd over de geparkeerde wagens gekatapulteerd en crashte in volle snelheid tegen de huisgevel. De brokstukken kwamen op de wagens terecht en ook de woning van de buren deelde in de klappen. De brandweer moest de gevel tegen verder instorten stutten.