Een jaar na het hartinfarct, toch weer aan de start van de Ten Miles

Met zijn deelname aan de 10 Miles, komende zondag, levert Bruno Janvier uit Aartselaar een knap staaltje van wilskracht en motivatie. Net op de editie van vorig jaar stukte hij aan de finish in elkaar met een hartinfarct.

De 67-jarige loper werd verzorgd in de aankomstzone, maar belandde in een coma en werd pas twee dagen later wakker. Hij kreeg ook een bypassoperatie. “Het personeel van het revalidatiecentrum,w dat me daarna begeleidde, spoorde me aan toch opnieuw te gaan sporten. Tegen het advies van mijn vrienden in ga ik dus weer de uitdaging aan.”