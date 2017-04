Vaten met giftig goedje gedumpt

Willebroek - Op een bedrijfsterrein in de Hoeikensstraat in Willebroek zijn maandagavond 132 plastic vaatjes met een giftig goedje ontdekt. De civiele bescherming kwam die ophalen. Een labo moet nu uitzoeken welk product er in de vaten zat.

Het was een verantwoordelijke van een van de bedrijven in de buurt die maandagavond merkte dat er tientallen vaatjes van dertig liter waren gedumpt aan een leegstaande loods. Hij verwittigde de politie. De vaten waren netjes tegen de wand van de loods waren geplaatst. Dat moet in de loop van het paasweekend zijn gebeurd.

De politie riep de hulp in van de brandweer om na te gaan of het wel degelijk om een gevaarlijk product ging. “Wij hebben een meting uitgevoerd en daaruit bleek dat er wel degelijk iets in de vaten zat dat mogelijk giftig en gevaarlijk was”, zegt luitenant Patrick Hauchecorne van hulpverleningszone Rivierenland.

De brandweer riep op haar beurt de hulp in van de civiele bescherming. Die kwam de vaten gisteravond laat nog ophalen. Een gespecialiseerd labo gaat de inhoud van de vaten nu analyseren. Of het om restanten van een drugslab ging was maandagavond nog niet duidelijk.