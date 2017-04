Amper controle op mogelijke burn-out bij werknemers

Het aantal langdurig zieken in ons land piekt als nooit tevoren, maar er wordt nauwelijks gecontroleerd of bedrijven wel de nodige preventiemaatregelen nemen tegen burn-outs. “De kans dat je lottomiljonair wordt, is groter dan dat een bedrijf controle op zijn ziekte- en veiligheidsbeleid krijgt”, klaagt vakbond ACV aan.

Na de brand in de Brusselse Innovation eind jaren zestig werden massaal inspecteurs aangeworven om de veiligheid op het werk te controleren. Maar die generatie gaat stilaan met pensioen en ze wordt nauwelijks of niet vervangen, zegt Herman Fonck, veiligheidsverantwoordelijke van ACV. “Er blijven nu nog amper 128 inspecteurs over die moeten toezien op veilig en gezond werk. Met dit aantal kan je elk bedrijf om de 21,5 jaar controleren.”

“Iedereen heeft het over de vele burn-outs en klaagt over het recordaantal langdurig zieken. Bedrijven zijn verplicht een aantal maatregelen te nemen om burn-outs en dergelijke te vermijden, maar ze worden daarop nauwelijks gecontroleerd”, zegt Fonck. Zo telt de bevoegde inspectie nog amper tien dokters, die ook nog de beroepen tegen arbeidsongeschiktheid moeten controleren.

Te veel stress

De controles blijken nochtans zinvol. Bij een op de twee controles wordt een overtreding vastgesteld. En onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) toonde onlangs aan dat 790.000 Vlamingen te veel stress hebben op het werk en 280.000 aan de rand van een burn-out staan. Eind vorig jaar zaten bijna 400.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis, het hoogste aantal ooit.

Ook nemen de klachten over aandoeningen aan spieren en gewrichten toe, en vooral psychosociale problemen komen steeds vaker voor. “Bedrijven kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen meer variatie hebben, of dat ze niet altijd hele werkdagen met de zwaarste klachten van klanten bezig moeten zijn”, zegt Fonck. “En zijn de deadlines niet te strikt, wordt de rug niet te veel belast, enzovoort.”

Bij grote bedrijven is er nog het Comité voor Veiligheid dat nagaat of het nodige gebeurt. “Maar bij de kleintjes is er helemaal geen controle.”