Recensent ruziet met Sergio Herman over “volgeboekt” restaurant

Restaurantrecensent Bruno Vanspauwen beticht Sergio Herman ervan onlineschaarste te creëren in zijn restaurants om zo de hype rond zichzelf aan te wakkeren.

Tot eind mei is het onmogelijk om online nog een tafeltje te reserveren bij Air Republic, het nieuwe restaurant van Sergio Herman in het Nederlandse Cadzand. Ook The Jane in Antwerpen is op de website volledig ­volzet. Bij zijn derde restaurant, Pure C, is online alleen op weekdagen nog een enkel tafeltje beschikbaar.

“Sergio Herman heeft een voorkeur­ voor online-reserve­rings­­systemen waarmee je niet kunt reserveren”, schrijft ­culinair ­recensent Bruno Vanspauwen smalend. Toen Vanspauwen op een volgeboekte dag telefonisch reserveerde (onder de naam van een vriend), bleek in Air Republic moeiteloos een tafel beschikbaar voor zes personen. Die avond bleef er volgens hem een vierde van de eetzaal onbezet. “In The Jane maakte ik iets soortgelijks mee”, zegt Vanspauwen die de sterrenchef ervan beticht de hype rond zichzelf aan te wakkeren, door online schaarste te creëren.

Lariekoek, zegt Jacco ­Lagasse, medewerker van Sergio Herman. “Hoe ­creëer je een hype met lege tafels? Zoals elk restaurant proberen wij een volle zaal te hebben. Dat doen we onder meer door arrangementen aan te bieden samen met een overnachting in het Strandhotel.”

Annuleringen

De lege tafels verklaart Lagasse door lastminuteannuleringen, maar ook omdat Herman het team bewust de kans wil geven om te groeien. “Alles wat Sergio doet, wordt met een vergrootglas bekeken. We willen ons team de kans geven zich in te werken.”