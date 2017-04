Primeur in ‘Blokken’: Jacky Lafon laat spel crashen

Voor het eerst in de bijna 23-jarige geschiedenis van het spelprogramma Blokken is een kandidaat erin geslaagd het systeem met de vallende blokjes te laten ‘crashen’. De eer ging gisteravond naar comédienne Jacky Lafon (70).

Blokken staat de hele week in het teken van de campagne Iedereen tegen Kanker, met tien BV’s aan de knoppen. De week nam een memorabele start met Jacky Lafon die het opnam tegen Urbanus. Met het beantwoorden van de vragen trok Lafon zich aardig uit de slag, maar het netjes stapelen van de blokken bleek een te zware hindernis. In de tweede ronde beantwoordde Lafon alle vragen correct, maar stapelde ze de blokken verticaal in plaats van horizontaal. Omdat haar “toren van Pisa” het hele scherm vulde, raakt de boel verstopt, vielen alle blokjes weg en werd het spel onbestuurbaar. Volgens Ben Crabbé is dat sinds de start van Blokken in 1994 nooit eerder gebeurd.

Uiteindelijk was het Urbanus die in de finale 1.000 euro wist bijeen te spelen voor het goede doel. Vanavond speelt Ben Segers tegen Jelle Cleymans.

De ‘toren van Pisa’ van Jacky Lafon: meteen hierna stortte de boel in. Foto: VRT

Blokken, Eén, 18.30u