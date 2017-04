Iedereen wordt wild van K3-nummers in ‘Liefde Voor Muziek’: “Dit is toch geweldig, zelfs voor volwassenen!”

7 jaar. Zo lang was Josje de “blonde van K3”. Nu Hanne, Marthe en Klaasje de fakkel hebben overgenomen kijkt de Nederlandse in VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’ met veel plezier nog eens terug naar dat belangrijke deel van haar carrière. “K3 is zo veelzijdig”, zegt ze trots. Clouseau, Natalia, Bart Peeters, Isabelle A., Gers Pardoel en Lady Linn zijn er klaar voor om ook hun eigen bijdrage toe te voegen aan de iconische nummers van de meidengroep.

“Het enige wat we kennen van Josje is zo wat ‘Ushuaia’ hier en een huppelpasje daar. Dus de verwachtingen waren niet hoog, maar die staat er echt, hé”, had Kris Wauters nog gezegd. Zijn broer is het met hem eens. “Ik denk dat dit haar heel erg gaat helpen om een richting te kiezen. Om te beseffen wat je wil gaan doen, nu K3 voorbij is. Je start met een blanco blad, je mag een nieuwe artiest zijn nu.” Maar eerst blikken ze nog terug op enkele topnummers uit haar K3-carrière.

Clouseau: ‘The drums go boom’ (2013)

Eigenlijk hebben de heren van Clouseau alleen maar lepels nodig om hun nummer muzikaal te ondersteunen, zo beseften ze na een korte introductieles door Bart Peeters. Maar toch halen ze alles uit de kast om een weergaloze rock and roll versie te brengen van ‘De drums gaan boem’. Inclusief gooien met microfoons, losgaan tijdens gitaarsolo’s en dansen zoals we ze nog nooit eerder zagen doen. Kris was al van het begin af aan volledig overtuigd: “Dit is mijn favoriete nummer van K3!” En dat was duidelijk te zien.

Gers Pardoel: ‘Wanneer zie ik jou dan terug’ (2009)

De vrolijkheid van K3 is omgezet naar een emotioneel nummer. “Ik ben mijn moeder verloren toen ik zeventien was. Voor mij was die tekst emotioneel en ik dacht dat ik het qua muziek nog dichterbij mezelf kon brengen”, zegt de artiest. De songtekst gooit hij om en hij zingt richting de hemel. “Wanneer zie ik jou dan terug? Een engel die over mij waakt...” Een sopraansaxsolo en een tussenstuk van een viool later, hebben de aanwezige zangers en televisiekijkend Vlaanderen kippenvel.

Bart Peeters: ‘Wie heb ik aan de lijn?’ (2001)

Mallorca zorgt voor heel aparte versies van K3-nummers, zoveel is duidelijk. Bart Peeters haalt de castagnetten boven en overgiet ’Teleromeo’ met een stevige pittige Spaanse saus, gemengd met een scheut zigeunermuziek. De studio staat in vuur en vlam en alle andere artiesten gaan helemaal los. De kussens vlogen in het rond. “Zo kan jij dat alleen! Dit was vintage Bart Peeters”, reageren de zangers.

Isabelle A.: ‘Eyo!’ (2013)

Zangeres Isabelle A. riep de hulp in van K3-tektschrijver Alain Vande Putte. Om de perfecte zomervibes van ‘Eyo’ over te kunnen brengen in het Engels kreeg ze een nieuwe songtekst van de man. En die Engelstalige versie ondersteunt de zomerse sfeer in het vrolijke Mallorca extra goed. “Net wat ik voel bij het nummer, dit is echt geweldig!” reageert Josje enthousiast.

Natalia: ‘You’ve got a friend’ (2001)

Eén van de meest emotionele nummers van K3 staat op het programma van Natalia tijdens de tweede aflevering. Die liet in een tutu een Engelstalige cover horen van ‘Je hebt een vriend’. Geen hevige versie zoals we powervrouw Natalia vaker horen zingen, maar wel een ingetogen nummer. Kippenvel, dat kregen ze allemaal in de zaal. De ballade werd onthaald op heel wat applaus. Het nummer haalde de zachte kant van het ex-K3’tje naar boven. “Ik hou van iemand die dat zo voor mij wil zingen”, zegt ze emotioneel terwijl ze de traantjes wegpinkt.

Lady Linn: ‘Suddenly I feel like Oya Lélé’ (2003)

Nu jazzmuziek haar 100ste verjaardag viert, kunnen we ook in ‘Liefde voor Muziek’ op een prachtige portie zwoele muziek rekenen. Lady Linn ging voor het lievelingsliedje van het blond K3’tje. Swingen dat kan ze geweldig, in een stijlvolle Engelstalige versie van het K3-nummer ‘Oya Lélé’. Het duurt nog maar geen dertig seconden of de andere deelnemers staan al paf. En dan wordt er gedanst natuurlijk.

Josje zingt een tribuut voor K3: ‘Somewhere over the rainbow’

Het heeft niet echt te maken met haar eigen muziekstijl, maar Josje kiest ervoor om een ode brengen aan K3. “Dat deel van mijn leven was heel bijzonder. Er komen regenbogen in voor en dromen. En dat staat allebei voor K3 voor mij. Dit is voor K3, voor jullie.” Met een belangrijke boodschap om af te sluiten: The dreams that you dare to dream, really do come true.