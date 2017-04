Paasvakantie was succes voor Antwerps toerisme

Antwerpen / Antwerpen 2018 - Antwerpen lijkt zich toeristisch te hebben hersteld van de terreurdreiging vorig jaar. Hotels, winkels en andere attracties zagen allemaal een stijging aan bezoekers en toeristen.

De Antwerpse hotels hadden deze paasvakantie een gemiddelde bezettingsgraad van 68%, wat een stijging van 5% is in vergelijking met vorig jaar. Het verblijfstoerisme herstelt zich na de terreurdreiging van vorig jaar met de aanslagen in Brussel.

De hotelsector kon stand houden dankzij de Nederlanders die blijven komen. De koopzondagen zijn daarbij een belangrijke reden. “Vooral tijdens de koopjesperiode zien we een stijging van het aantal reservaties in onze hotels”, zegt Didier Boehlen van de Antwerp Hotel Federation. “Antwerpen zet zich als shoppingstad duidelijk op de kaart, en met succes.”

Ook de winkels deden het goed. Dat blijkt onder meer uit de tellingen van de passanten op de Meir. “Een telpunt registreerde 35% meer passanten”, zegt Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen van Toerisme. “Er werden van vrijdag 31 maart tot en met donderdag 13 april ruim 876.000 passanten geteld. Over de hele paasvakantie zijn dat er dus meer dan 1 miljoen. Over dezelfde periode passeerden 424.000 mensen over de Grote Markt, een toename van bijna 2%. Het toeristische informatiekantoor werd ongeveer achtduizend keer bezocht, een toename van 11,5%. En de balie in het Centraal Station ontving ruim 9.600 bezoekers, dat is plus 33%.”

Ronde van Vlaanderen

Het nieuwe pretpark Comics Station in het Centraal Station miste zijn opening niet met ruim 7.500 bezoekers. De Tourist-tram zag in de tweede week van de paasvakantie het aantal reizigers met 60% stijgen en de geboekte tabletwandelingen door de Ruien nam met 10% toe.

“De paasvakantie was een succes voor het toerisme in Antwerpen. Terwijl de paasvakantie in 2016 nog gehuld was in een sombere sfeer van de Brusselse aanslagen, kon de vakantie dit jaar in alle veiligheid starten met een topevenement als de Ronde van Vlaanderen”, besluit Kennis.