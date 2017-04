Daklozen krijgen chocolade eitjes

Antwerpen 2018 / Antwerpen - Zeven jongeren van Jong CD&V Antwerpen deelden op paasmaandag chocolade eitjes uit aan daklozen in de buurt van het Centraal Station en de Groenplaats. Daarbij wilden ze ook luisteren naar de verhalen van deze mensen.

“We hebben een tien à elf daklozen ontmoet en gesproken”, zegt Tanguy Sarens van Jong CD&V Antwerpen. “Eén verhaal van een Poolse man is toch blijven hangen. Hij was nog maar een maand in België. De man zat met veel vragen en wist niet waar hij er mee terecht kon. Hij voelde zich compleet verloren en leefde daarom op straat. Zich verloren voelen, was trouwens een rode draad doorheen al onze gesprekken met daklozen.”