Stabroek - Facebook-fenomeen Jamilla Baidou is al lang geen onbekende meer in medialand. Zaterdag wist ze negenhonderd fans te lokken naar de Antwerpse Stadsschouwburg voor haar eerste liveshow, Foktop.

Sinds haar optreden in de live-shows van The Voice in 2014 is Jamilla Baidou (24) een hit op Facebook en andere sociale media. Haar grappen, discussies en liedjes bezorgen haar soms meer dan dan ...