Geen wachtlijst meer voor Velo-abonnement

Antwerpen - Met de uitbreiding van de deelfietsen Velo naar de districten buiten de Ring is ook de wachtlijst volledig weggewerkt. Ondertussen maken al ruim 48.000 mensen gebruik van de stadsfietsjes.

“We kunnen verder groeien naar 56.000 gebruikers”, zegt Dimitri Rondeaux van Velo op de website van de stad Antwerpen. “Voor Hoboken, Merksem en Wilrijk is de verkoop van jaarkaarten verdrievoudigd. Van een wachttijd is er geen sprake meer. Die kon in het verleden toch al snel oplopen tot een jaar.”

Als de uitbreiding achter de rug is, dan zal Antwerpen 300 Velo-stations tellen en 3.600 rood-witte Velo’s.

Geschiedenis bekijken

Ook de applicatie van de deelfietsen Velo is aangepast en uitgebreid. “Voortaan kun je de geschiedenis van je ritten bekijken en je kan heel eenvoudig een melding doorgeven van een defecte fiets of station. We merken dat de applicatie vooral in de week wordt gebruikt”, zegt Rondeaux nog.