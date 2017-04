Inbrekers viseren Steinerschool zes keer tijdens vakantie

Wilrijk - Het personeel van Steinerschool Lohrangrin in Wilrijk heeft de paasvakantie enigszins anders ingevuld dan de voorbije jaren. De afgelopen avonden brachten ze op school door, om inbrekende jongeren af te schrikken.

“Zes keer is er tijdens de paasvakantie ingebroken”, zegt Floris Bekkers, directeur van Steinerschool Lohrangrin aan de Boomsesteenweg. Op het eerste zicht werd er tijdens die inbraken niets gestolen, maar de schade aan de schoolgebouwen is wel duidelijk. Verschillende ramen werden ingeslagen of ingegooid, de poorten van het hek rond het terrein van de school werden geforceerd en de verlichting met bewegingsdetector moest er eveneens aan geloven.

“Ze hebben ook een brandblusser leeggespoten”, vertelt ­Bekkers. Volgens de directeur zijn de daders jongens van amper 15 of 16 jaar oud. “Ze komen langs het park binnen”, aldus de directeur. Dat park is het Valaarpark. Het zorgt ervoor dat de school in een relatief groene omgeving ligt, maar het maakt de gebouwen ook kwetsbaarder voor inbrekers.

Burgerwacht

De school heeft ondertussen beslist dat er camerabewaking zal komen op het terrein. Tot dat zover is, patrouilleert het personeel zelf. “’s Avonds, wanneer ze meestal inbreken, hebben wij een soort van burgerwacht opgericht”, legt Bekkers uit.

Tijdens een van de inbraken werden de jongens bijna gevat. Een man lukte erin om tijdens de achtervolging een foto te maken. Die foto en het sporenonderzoek door de politie kunnen mogelijk tot de identificatie leiden.

De politie stelde verschillende processen-verbaal op van de inbraken.