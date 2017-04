‘Familie’-actrice: “Ik leef al maanden uit mijn koffer”

Mijn generatie durft meer voluit te gaan voor haar droom, zonder bang te zijn voor de risico’s.” Familie-actrice Bab Buelens weet waarover ze spreekt. Ze is nog maar 22 jaar, maar heeft er al tien jaar in de Vlaamse showbizz opzitten. “Ondertussen acteer ik al behoorlijk lang in Familie, maar als ik moet kiezen zou ik voluit voor de muziek gaan.”

Als Emma Verdonck, de vriendin van Guido, maakt Bab Buelens sinds 2014 het mooie weer in de VTM-reeks. De verschillen tussen de actrice en haar alter ego zijn groot. Emma is in de serie mama van van ...