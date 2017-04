De software van Microsoft zit diep verweven in overheidsapparaten over heel Europa. En dat is niet zonder gevaar. “Na de onthullingen van Snowden had ik verwacht dat Europa sterker zou reageren”, zegt cryptograaf Bart Preneel.

Over heel Europa werken overheden met software van Microsoft of andere Amerikaanse technologiereuzen. Voor de Amerikanen het gedroomde kanaal om binnen te dringen tot in de politieke achterkamers. China ...