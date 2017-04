Ronny (52) ontsnapt aan de dood bij brand: “Ik lag in de dakgoot en dacht dat het voorbij was”

Vier verdachte branden in evenveel uren tijd, dat is de balans van vrijdagnacht in Antwerpen. Van drie branden kon de politie quasi onmiddellijk zeggen dat ze aangestoken waren, ook omdat het er vingerdik op lag.

Een van de branden woedde vrijdagnacht, rond middernacht, in de Van Maerlantstraat in Antwerpen-Noord. De bewoners van het gebouw in de straat tussen het Sint-Jansplein en de Franklin Rooseveltplaats beleefden angstige momenten. Alle vier werden ze naar het ziekenhuis gebracht, bewoner Ronny Boeymans (52) verkeerde zelfs even in kritieke toestand. Maandag was hij voldoende hersteld om de schade in het gebouw te gaan opmeten. “Alles is kapot”, zucht Ronny.

Foto: BFM

“Ik hoorde het lawaai op de gang en ging kijken aan de deur. Ik zag direct een vuurbal in de trappenhal en ben naar de badkamer gevlucht”, doet hij het relaas van vrijdagnacht. “Toen ik het raam opendeed, vloog in de keuken de deur uit mijn koelkast meters ver weg.”

Gevlucht in de dakgoot

Terwijl dikke rook zijn appartement op de tweede verdieping vulde, zocht Ronny naar een uitweg. “Ik ben er uiteindelijk in geslaagd om een raam open te krijgen aan de voorkant van het huis. Daarlangs geraakte ik in de dakgoot. Toen ik daar lag, dacht ik: ‘Het is plezant geweest, maar nu is het gedaan met mij, het is voorbij’.”

De brandweer kon Ronny, die ondertussen het bewustzijn was verloren, uit de dakgoot halen en bracht hem naar beneden.

Foto: BFM