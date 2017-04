Vorig jaar stuikte Bruno in elkaar na hartinfarct tijdens 10 Miles, dit jaar loopt hij opnieuw mee

Aartselaar - In de laatste rechte lijn naar de finish stuikte hij in elkaar door een hartinfarct, dat hem twee dagen in coma hield. Maar komende zondag, een jaar later, staat Bruno Janvier (67) uit Aartselaar gewoon weer aan de start van de 10 Miles. “Iedereen uit mijn omgeving verklaart me voor gek.”

Bruno Janvier schreef zich nog maar enkele dagen geleden in voor de Antwerp 10 Miles. “De drang om deel te nemen is te groot. De microbe van de 10 Miles zit in mij”, zegt hij.

Vorig jaar stond Bruno voor ...