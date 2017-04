Mol / Balen - De twintigjarige M.C. uit Dessel is aangehouden nadat hij met Pasen een gewapende overval pleegde op bakkerij Broeckx in Mol-Ginderbuiten. Trouwe klant Tom Huysmans was onder de indruk. “Hij heeft ons onder schot gehouden”, vertelt hij.

