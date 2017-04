"Onze mensen zijn punctueel en kunnen repetitief werk aan”

Essen / Wuustwezel - In de Nieuwstraat in Essen werd maandag De Vlotter geopend, een dagcentrum voor mensen met een berperking. Een twintigtal personen met een handicap uit de brede regio kan er dagelijks terecht.

Het was een feestelijke dag voor de twintig gasten die vanaf vandaag terechtkunnen in het huis in de Nieuwstraat 49. De locatie ligt centraal, vlak bij winkels, lokaal dienstencentrum ’t Gasthuis en woonzorgcentrum De Bijster. “Het voelt als thuiskomen na zeven jaar te zijn weggeweest”, zegt algemeen directeur Kristel Steegmans. “Van 1994 tot 2010 zaten we met De Regenboog in de gebouwen van de oude kliniek in de Nollekensstraat, om daarna een nieuwbouw te betrekken in de Gasthuisstraat in Gooreind. De bewoners die meegingen, hebben daar zeker een goede thuis gevonden maar ze misten af en toe de sfeer van weleer.”

De nieuwe dagwerking heet De Vlotter en biedt plaats aan een twintigtal personen met een handicap uit Essen en Kalmthout. Voor sommigen breekt een nieuwe en spannende tijd aan. Voor anderen is het bekend terrein. Ervaren begeleiders bieden de bezoekers van de dagwerking zo veel mogelijk activiteiten in de buurt aan. Dat gaat over werken op een boerderij, in winkels of bedrijven, in het dienstencentrum of bij mensen thuis. Daarnaast zijn er activiteiten in het huis zelf voor de deelnemers voor wie extern werk moeilijk is. De dagwerking biedt zorg op maat.

Kathleen Meersmans (44) is helemaal in haar nopjes met het nieuwe dagcentrum. "Vroeger kon ik terecht in Gooreind, maar nu in Essen. Hier zal ik kunnen gaan winkelen, want we zitten midden in het centrum.”

“Vzw Spectrum is fysiek terug van weggeweest”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “De Vlotter is een aanwinst voor Essen. Mensen met een beperking maken onvoorwaardelijk en voor 100% deel uit van onze Essense samenleving.”

“Er zijn al heel wat contacten gelegd met de gemeentelijke diensten. Sommige gasten zijn al actief in het reisbureau, sociale kruidenier ’t Kabaske en in het lokaal dienstencentrum”, zegt Steegmans. “We willen ook samenwerken met plaatselijke handelaars en bedrijven om in het bedrijf aan de slag te kunnen gaan. Onze cliënten zijn punctueel en kunnen repetitief werk aan. Het is een creëren van een win-winsituatie in twee richtingen: waardering, zelfrealisatie en een andere kijk op personen met een handicap.”

Info: www.spectrumvzw.be