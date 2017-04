Shanita (24) begint aan derde seizoen van Zomerbar Beach

Boechout - Met de opening van Zomerbar Beach in de Boechoutse Olyslagerijstraat is het zomerseizoen van start gegaan. “Hopelijk zijn de weergoden ons deze zomer goedgezind”, knikt uitbaatster Shanita De Caluwé (24) uit Boechout.

“Alles wat in België afhankelijk is van het weer houdt een groot risico in”, stelt Shanita De Caluwé van Zomerbar Beach in Boechout. Met een groter cliché kan je een gesprek niet beginnen, maar het zet wel meteen de toon. Vorig jaar was de zomer geen geweldig succes. “Het was dan ook een echt kwakkelseizoen voor onze zomerbar”, geeft de jonge onderneemster toe.

Voor het derde jaar op rij baat Shanita de Zomerbar op de grens van Boechout en Vremde uit. “Ondanks het financiële risico geloof ik rotsvast in dit concept. Wie jong is en vooruit wil in het leven, moet durven.”

Of openen midden april niet te vroeg is? "Toch niet. Mijn ervaring leert me dat mensen liever genieten van de eerste zonnestralen dan van het warme weer eind augustus."

Het seizoen in Zomerbar Beach loopt tot eind augustus. Ook dit jaar worden er weer heel wat sporters, fietsers, buurtbewoners en zonnekloppers verwacht op het Boechoutse strand

info: Zomerbar Beach, Olyslagerijstraat 14b, Boechout, tot eind augustus, wo, za, zo en feestdagen 13-24u, andere weekdagen 18-24u