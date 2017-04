Alweer heisa op United Airlines-vlucht: verloofd koppel uit vliegtuig gezet

Een verloofd koppel dat zaterdag op weg was naar hun trouwfeest in Costa Rica, is net voor hun vlucht uit een vliegtuig gezet van United Airlines. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij probeerden Michael Hohl en Amber Maxwell uit Utah meerdere malen om een luxueuzere zitjes te bemachtigen. Voordien hadden ze namelijk opgemerkt dat hun toegewezen stoelen al bezet waren door een slapende man.

Woordvoerder Maggie Schmerin liet daarnaast weten dat het koppel zich niet hield aan de instructies van de crew, waarna het personeel hen vroeg om het vliegtuig te verlaten. Volgens het koppel verliep het incident weliswaar anders. Zij vertelden dat ze meteen toegaven eens ze betrapt werden in de luxueuzere zitjes, maar dat het personeel toch besloot om beveiligingsagenten te laten langskomen om hen weg te leiden.

Economy Plus

Het stel had plaatsgenomen in zitjes van Economy Plus, een geüpgradede versie van de zitjes die normaliter voor hen bestemd waren. “We zijn achteraf vriendelijk, stil en zonder heisa uit het vliegtuig gestapt”, stelt de Amerikaan. “Eens we aankwamen bij de gate vroegen we waarom we weggeleid werden. Zij vertelden ons dat we verkeerde zitjes innamen en erg storend gedrag vertoonden.” Het vliegtuigpersoneel zou de mogelijkheid hebben gegeven om een extra bedrag te betalen, maar volgens Schmerin had het koppel geweigerd.

Uiteindelijk werd hun vlucht uitgesteld en kon het stel pas zondag richting Costa Rica vliegen. Voor Hohl is het nu al zeker dat dit zijn laatste vlucht zal zijn met United Airlines. “Wij zullen nooit meer met hen vliegen, en vermoedelijk zal hetzelfde gelden voor onze vrienden”, meent de man. Zijn huwelijk met Maxwell staat gepland voor donderdag.

Het incident valt des te meer op doordat de luchtvaartmaatschappij vorige week in het oog van de storm is terechtgekomen. Toen doken er namelijk beelden op van een passagier die op hardhandige wijze uit een vliegtuig werd gesleurd omdat de vlucht overboekt was. De video met de bebloede man ging op korte tijd de wereld rond.