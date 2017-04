Buren runnen kippenhok ‘Het ei van Sint-Pieter’

Mechelen - Op een verloren hoekje achter de stadsschouwburg en het zaaltje van de Sint-Pieterparochie in Mechelen zijn een zevental gezinnen een gezamenlijk kippenhok, ’Het ei van Sint-Pieter’, gestart. Een vijftiental kippen brengen op deze wijze ook een beetje natuur midden in de stad.

Vorig jaar in juni won het buurtinitiatief ‘Het ei van Sint-Pieter’ de subsidiewedstrijd van de Mechelen Klimaatneutraal, ter waarde van 5.000 euro. Daarom hebben ze een kippenhok gebouwd en graanvoorraden kunnen aankopen.

De kippen zijn afkomstig van Belgisch kunstenaar Koen Vanmechelen en maken deel uit van een groter verhaal, een kunstproject waarmee hij de dialoog rond bioculturele diversiteit aangaat met en tussen verschillende gemeenschappen wereldwijd.

“Kippen houden in het dichtbebouwde centrum is vaak geen optie, maar ze doen de afvalberg ook dalen. Dat het project op die manier ook aan de buurtcohesie werkt is een mooie bonus”, vindt Leefmilieuschepen Marina De Bie (Groen).

De gezinnen rond de Blokstraat hebben nu een taakverdeling om het kippenhok te runnen. De eitjes van de kippen worden onder de meewerkende gezinnen verdeeld.