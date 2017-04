Google schikt over machtsmisbruik in Rusland

BRUSSEL - Google heeft een schikking getroffen met de mededingingsautoriteiten in Rusland over misbruik van zijn machtspositie. Het technologiebedrijf betaalt een boete van 438 miljoen roebel (7,3 miljoen euro) en geeft voortaan concurrenten meer ruimte in zijn besturingssysteem voor smartphones en tablets Android.

De Russische mededingingswaakhond klaagde er in 2015 al over dat de eigen apps en diensten van Google op Android-apparaten van tevoren geïnstalleerd zijn en soms niet geheel te verwijderen zijn. Daar zouden andere aanbieders, zoals de Russische zoekgigant Yandex, last van hebben.

Google heeft nu toegezegd de bundeling van eigen diensten in Rusland ongedaan te maken. Daarnaast wordt het mogelijk voor aanbieders als Yandex om concurrerende apps ook op nieuwe Android-apparaten te installeren.

(belga)