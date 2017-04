Club Brugge speelt gelijk tegen Zulte Waregem, leider Anderlecht loopt uit

Club Brugge heeft in Play-off I opnieuw niet kunnen winnen. Na het verlies tegen AA Gent op de openingsspeeldag en het gelijkspel tegen Charleroi liet Club ook op Zulte Waregem punten liggen. Het werd 2-2, Club volgt intussen al op zes punten van leider Anderlecht. Gent kan straks op gelijke hoogte komen als ze hun wedstrijd tegen Charleroi winnen.

De zon scheen aan de Gaverbeek, een ideaal weertje dus voor een potje paasvoetbal. Zowel Francky Dury als Michel Preud’homme voerden enkele wissels door in hun opstellingen. Bij Zulte Waregem werden Onur Kaya en Christophe Lepoint opnieuw in de basis gedropt, terwijl bij Club Brugge José Izquierdo en Anthony Limbombe terugkeerden uit blessure. Bij Essevee had men alvast geen schrik voor de buur uit Brugge. “We moeten alleen naar onszelf kijken en niet spelen om een andere ploeg tegen te werken”, liet Essevee-coach Dury optekenen voor de wedstrijd.

Snelle start van Essevee

Zulte Waregem begon snedig aan de partij. Mbaye Leye was meteen een paar keer gevaarlijk met een kopbal en een zwak schot op doelman Butelle. Na dertien minuten kreeg Leye zijn derde kans op een doelpunt: na een fout van Timmy Simons op Club-huurling Sander Coopman mocht Leye vanop de penaltystip de score proberen openen. Bij Club was de verontwaardiging groot, en terecht: uit de herhaling bleek dat Coopman eerder in die fase buitenspel stond. Leye liet het niet aan zijn hart komen en knalde genadeloos de 1-0 binnen.

Club kon niet meteen herstellen van de opdoffer, want het gevaar bleef van de thuisploeg komen. Zulte Waregem bleef kansen ontwikkelen en vlak voor het halfuur was het opnieuw raak. Henrik Dalsgaard kreeg de bal na een hoekschop pardoes in de voeten gespeeld en trapte naar doel. Ruud Vormer hield de bal uit de netten, maar de bal was over de lijn gegaan: 2-0.

Club veert recht

Met twee goals achterstand was het van moeten bij Club Brugge, en lang moest de regerende landskampioen niet wachten op de aansluitingstreffer. Vier minuten na de 2-0 werkte Hans Vanaken het eerste schot tussen de palen van Club meteen in doel: 2-1. Zulte Waregem was niet van slag en probeerde het tempo uit de wedstrijd te halen, om zo met een voorsprong de rust in te gaan. Een afzwaaiend schot van Vanaken was het laatste wapenfeit in de eerste helft, waardoor Essevee met een 2-1-voorsprong de kleedkamer in kon.

Club begon het sterkst aan de tweede periode, maar het was wel Zulte Waregem dat onterecht een doelpunt van Leye afgekeurd zag worden. Essevee kreeg al snel het deksel op de neus, want enkele minuten later was het Wesley die de gelijkmaker scoorde voor Club. Landgenoot Claudemir kopte aanvankelijk op Kenny Steppe, Wesley werkte de 2-2 in de rebound tegen de netten.

Club op zoek naar winst, Essevee blijft kansen ontwikkelen

Club ging na de gelijkmaker nadrukkelijk op zoek naar een derde doelpunt, maar toch bleven de gevaarlijkste kansen aan de overkant vallen. Pogingen van Hamalainen, Coopman en Dalsgaard werden door doelman Butelle uit het doelkader geduwd. Dalsgaard schoot even later een bal hoog over het doel, Leye gleed weg op het moment waarop hij op voorzet van Hamalainen een volley wou afwerken. Leye kopte nadien nogmaals op Butelle, aan de overkant bracht Vossen Essevee-doelman Steppe even in de problemen.

Zulte Waregem leek op het einde van de wedstrijd helemaal moegestreden te zijn, maar het kwam uiteindelijk niet meer in de problemen. Het bleef 2-2, beide clubs blijven dus op zoek naar hun eerste zege in Playoff I. Club volgt intussen al op zes punten van leider Anderlecht en staat nu voor de levensbelangrijke verplaatsing naar het Astridpark. Zulte Waregem blijft vierde in het klassement en staat voorlopig op gelijke hoogte met AA Gent, dat later op maandag nog speelt tegen Charleroi.