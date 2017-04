Veel belangstelling voor nieuwe fietsroute tussen bloesems en fruit

Ranst - Het Ranstse toeristische seizoen is geopend met een fietstocht langs de nieuwe fietsroute “Fietsen tussen bloesems en fruit’. Die tocht is ruim 40 km lang maar gisteren werd het traject gehalveerd..

Wie dol is op fietsen tussen de bloesems hoeft voortaan niet meer naar Limburg. Ook in Ranst en omgeving kan u tijdens de lente fietsen langs mooie bloesems. Dat is niet zo verbazend want de gemeente heeft een echt fruitverleden. Op de plek waar de tocht in Broechem vertrekt stond vroeger trouwens de fruitveiling.

De nieuwe fietsroute is in een hedendaags kleedje gestoken en brengt de fietsers via heel wat plekken waar ze rechtstreeks van de producent fruit en afgeleide producten kunnen kopen. De deelnemers aan de eerste tocht werden meteen vergast op proevertjes op vier plekken. Op de eerste stop serveerden Guido en Greet Vets boterhammetjes besmeerd met rode bessenconfituur en ook een drank gemaakt van rode bessen. Op de volgende stops mochten de deelnemers proeven van toast met honing, nieuwe cidersoorten en appelsap.

Voor de kinderen is er speciale editie van de brochure met informatie over een bijenhotel, de torenvalk, de wezel en de steenuil.

De volledige tocht is 41.5 km lang en passeert naast Ranst ook in Lier, Boechout en Wommelgem. U kan in Lier of in Broechem starten en daar de auto op de parking achterlaten.

http://www.ranst.be