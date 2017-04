Oppositiegroepen in Istanboel roepen op tot protest tegen referendum

Oppositiegroepen hebben na de talrijke klachten over onregelmatigheden bij het Turkse referendum opgeroepen tot protest in Istanboel. De tegenstanders van het presidentiële systeem willen maandagavond onder meer in stadsdelen Besiktas, Kadiköy en Sariyer verzamelen, zo melden verschillende middenveldorganisaties op Twitter.

“Wij zijn hier tegen bedrog, onrechtvaardigheid en gestolen stemmen!”, schreef de groep “Hayir Besiktas” (Nee Besiktas). Ook oppositiegroep “Haziran Hareketi” (Junibeweging, nvdr), ontstaan uit de Gezi-protesten in het voorjaar van 2013, riep via Twitter op tot verzet. Zondagavond al was er protest in Istanboel, hoofdstad Ankara en het West-Turkse Izmir tegen de voorlopige resultaten.

Vooral de beslissing van de kiescommissie ligt onder vuur, die zondagavond verklaarde dat ook stembrieven zonder officieel zegel geldig waren. De grootste oppositiepartij CHP eiste maandag al een annulering van het referendum.

(belga)