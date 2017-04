Waarom blijft dit vliegtuig van Brussels Airlines boven Antwerpen cirkelen?

Een Airbus A330 van Brussels Airlines cirkelt al sinds vanmiddag boven de provincies Antwerpen en Limburg. “De piloten hebben een indicatie van een technisch probleem”, luidt het bij de luchtvaartmaatschappij.

Een Airbus A330 van Brussels Airlines. Foto: Brussels Airlines

Het toestel was net voor de middag vertrokken op de thuisbasis Brussels Airport. Bestemming van vlucht SN255: Ouagadougou (Burkina Faso) en Abidjan (Ivoorkust). Op de commerciële flight trackers was even daarna echter te zien hoe het vliegtuig plots toertjes begon te maken. Op het internet werd al volop gespeculeerd over problemen.

“De piloten hebben in de cockpit een indicatie gekregen van een mogelijk technisch probleem”, zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. “In dat geval wordt het zekere voor het onzekere genomen en wordt besloten om zo snel als mogelijk te landen. Echter, aangezien de Airbus A330 nog te zwaar geladen is, moet het eerst nog liters kerosine verbranden. Dat kan door cirkelbewegingen uit te voeren.”

Landen

Pas wanneer het toestel zijn ‘landingsgewicht” heeft bereikt, kan het landen op Brussels Airport. “Daar zal het vliegtuig onderzocht worden. Indien er effectief een probleem is, wordt dat natuurlijk zo snel als mogelijk verholpen. Hopelijk kan het daarna weer snel vertrekken.”