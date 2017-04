Dylan Teuns (BMC) wil zich tonen op Muur van Hoei

Brussel - Dylan Teuns wordt woensdag samen met de Spanjaard Samuel Sanchez uitgespeeld als kopman van BMC in de Waalse Pijl (WorldTour). “Ze hebben hier al allebei mooie uitslagen neergezet. In de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race hebben we gezien dat Dylan goed aan het rijden is”, zegt sportdirecteur Jackson Stewart.

De 25-jarige Teuns verschijnt woensdag met ambitie aan de start van zijn derde Waalse Pijl. “De klimmetjes zijn er langer dan in de Brabantse Pijl en de Amstel, wat mij beter ligt. In 2015 greep ik al eens net naast de top tien (13e, red) en ik denk dat ik nu nog beter voorbereid ben. Mijn vorm is echt heel goed, mijn beste niveau ligt binnen handbereik. Ik hoop dat ik erbij zal zijn op de Muur van Hoei.”

Teuns krijgt met Ben Hermans een landgenoot naast zich. De selectie bestaat verder uit de Zwitsers Silvan Dillier en Michael Schär, de Nederlander Floris Gerts, de Italiaan Alessandro De Marchi en de Fransman Amaël Moinard.