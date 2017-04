Twaalf gewonden door “zuurachtige” substantie in Londense nachtclub

Twaalf personen zijn zondagnacht gewond geraakt in een Londense nachtclub, nadat met een “zuurachtige” substantie geworpen was, melden de Britse autoriteiten. Twee van de slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn.

Het incident gebeurde in Mangle, een discotheek in het noordoosten van de Britse hoofdstad, waar ongeveer 600 feestvierders aanwezig waren. Scotland Yard denkt dat er tussen twee groepen onenigheid ontstond in de nachtclub, waarna een man een “toxische substantie” verpulverde op twee andere aanwezigen. Die twee, allebei twintigers, zouden in een “ernstige maar stabiele” toestand verkeren. Tien anderen liepen lichtere verwondingen op, zegt de Londense politie, die in eerste instantie sprak van “kleinere brandwonden”.

“Er is nog geen arrestatie verricht en het onderzoek gaat door. Niets wijst erop dat het hier gaat om bendegeweld”, zei Scotland Yard. Eerder werd al uitgesloten dat het om terrorisme ging.

“Er werd een bijtende substantie in de discotheek gegooid”, zei een woordvoerder van de Londense brandweer. PH-tests zouden bepaald hebben dat het om een “zuurachtige substantie” gaat.

De BBC, die gebruik maakte van cijfers van de politie, maakte vorige maand nog gewag van een duidelijke stijging van het aantal zuuraanvallen in Londen de voorbije jaren. In 2016 waren het er 454, een jaar eerder 261.