De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben “talrijke tekortkomingen” vastgesteld bij het Turks referendum.

“Het grondwettelijk referendum van 16 april heeft plaatsgevonden in ongelijke omstandigheden”, klinkt het maandag in de voorlopige conclusies van de OVSE-missie die maandag in Ankara waren voorgesteld.