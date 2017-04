Kruibeke - De buitenschoolse kinderopvang hanteert een boetesysteem voor wie opvang te laat annuleert of een kind vergeet uit te checken. Maar niet iedereen vindt zijn weg in dat systeem.

Begin dit schooljaar werd voor de buitenschoolse kinderopvang in Groot-Kruibeke een digitaal platform ingevoerd waarmee ouders hun kinderen kunnen in- of uitschrijven voor opvang. “Zo hebben de mensen ...