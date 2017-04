Duitse politici vragen om duidelijke consequenties te verbinden aan referendumresultaat

Duitse politici roepen op om de onderhandelingen met Turkije over de toetreding tot de Europese Unie te beëindigen, Duitse troepen terug te trekken van een Turkse luchtmachtbasis en wapenleveringen op te schorten. Ze reageren zo op het resultaat van het referendum dat president Recep Tayyip Erdogan meer macht zal verlenen.

De nipte overwinning van het ja-kamp in het referendum leidde tot consternatie in Berlijn. Leden van het conservatieve politieke blok rond kanselier Angela Merkel, maar ook politici uit de oppositie van Die Linke en de liberale FDP, riepen op om onmiddellijk de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie stop te zetten.

“Volledig lidmaatschap kan niet langer een doel zijn”, zei Manfred Weber, de leider van de CSU, Merkels zusterpartij in Beieren, op de openbare zender ZDF. Volgens hem is het vooruitzicht van een Turkse toetreding “een grote hersenschim”.

Sahra Wagenknecht en Cem Özdemir, leiders van respectievelijk Die Linke en de Groenen, riepen op om de soldaten van de Bundeswehr terug te trekken van de Turkse luchtmachtbasis in Incirlik, waar ze deelnemen aan operaties tegen terreurbeweging IS.

Turkije weigert Duitse parlementsleden de luchtmachtbasis te laten bezoeken. Het reageerde zo op een parlementaire resolutie van vorig jaar die de massamoord in 1915 van Armenen door Ottomaanse troepen als genocide bestempelde.

De twee oppositieleiders riepen ook op om alle Duitse wapenleveringen aan Turkije onmiddellijk op te schorten. “De regering moet duidelijk maken welke kant ze kiest: die van de democratie of die van Erdogans dictatuur”, zei Wagenknecht.