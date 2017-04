Andy Murray is helemaal klaar voor comeback: “Gaat elke dag beter”

Nummer één van de wereld Andy Murray lijkt helemaal hersteld van zijn elleboogblessure. De Schot speelde vorige week maandag al een exhibitiepartij in Zürich tegen Roger Federer (ATP 4) en maakt komende week zijn comeback op het ATP-circuit, in het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo (gravel/4.273.775 euro).

Dinsdag of woensdag begint Murray eraan in Monte Carlo. Hij treft in de tweede ronde - in de eerste ronde is hij vrij - de Spanjaard Tommy Robredo (ATP 300) of de Luxemburger Gilles Muller (ATP 28).

“Na de partij tegen Roger (Federer) vorige maandag was ik niet echt optimistisch”, opende Murray bij Sky Sports. “Mijn service voelde veel trager aan dan normaal. Dat kan soms gebeuren als je een dag of tien niet opslaat. Ik weet dus niet of het aan de blessure lag of aan het lange tijd stilliggen. Maar sindsdien ging het elke dag beter. Ik heb twee en een halve week niet gespeeld nu, maar ik neem geen risico’s in Monaco. De laatste twee dagen draait mijn service goed. Voor de eerste partij zullen dat normaal gezien vijf dagen zijn. Ik kijk uit naar het gravelseizoen. Mijn ambities zijn heel hoog.”

Murray miste door een scheurtje in zijn rechterelleboog het Masters 1.000-toernooi van Miami en de ontmoeting tussen Frankrijk en Groot-Brittannië in de kwartfinales van de Davis Cup.