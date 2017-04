Duitse bondsregering wil opnieuw gesprekken met Turkije aanknopen

Na het grondwettelijk referendum in Turkije wil de Duitse bondsregering zo snel mogelijk de gesprekken met Ankara weer opnemen. In een eerste reactie herinnerden bondskanselier Angela Merkel en buitenlandminister Sigmar Gabriel de Turkse regering eraan dat ze als lid van de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en als kandidaat om toe te treden tot de EU rekening moeten houden met de bedenkingen van de Raad van Europa. Tegelijk vraagt ze Ankara om de verdeeldheid in de Turkse samenleving weg te werken.