Vanaf morgen rijden tramlijnen 10 en 24 een ander traject

Antwerpen / Antwerpen 2018 / Hoboken / Borgerhout / Wijnegem / Deurne - De tramlijnen 10 en 24 ondergaan vanaf dinsdag 18 april een aantal veranderingen. Tram 10 rijdt dan een stuk ondergronds tot aan premetrostation Astrid. Tramlijn 24 wordt opgesplitst in een oostelijk en een zuidelijk traject.

“De opdeling van tramlijn 24 in twee deeltrajecten moet de betrouwbaarheid van de lijn verbeteren. Door het traject te splitsen nemen we de gevolgen van de verkeersdrukte op de Turnhoutsebaan niet meer mee naar Hoboken”, zegt de woordvoerder van De Lijn Tom Van de Vreken.

Dit moet voor een minder storingsgevoelig traject van het Centraal Station naar het Schoonselhof zorgen. Ook op het deel tussen Melkmarkt, waar de zuidelijke tramlijn 24 vanaf dinsdag naartoe rijdt, en Silsburg in Deurne-Zuid moeten deze aanpassingen voor meer regelmaat zorgen.

“Het verschil tussen tramlijn 24 oost en tramlijn 24 zuid geven we vanaf dinsdag aan met een kleur. Het zuidelijke deel, van het Schoonselhof naar het Centraal Station, behoudt de huidige roze lijnfilm voor- en achteraan op de tram. Voor het oostelijke deel, tussen de Melkmarkt en Silsburg, is voor een nieuwe muntkleur gekozen”, vervolgt Tom Van de Vreken.

Beide tramlijnen 24 passeren dus ook in de toekomst in beide richtingen aan de Franklin Rooseveltplaats en het Koningin Astridplein.

Tramlijnen 10 en 24 worden aangepast. Op deze kaart ziet u hoe de situatie er vanaf dinsdag zal uitzien. Foto: De lijn

Ondergronds naar Astrid

“Het overstappunt om van de oostelijke op de zuidelijke lijn, of omgekeerd, over te stappen ligt dus op het Koningin Astridplein of de Franklin Rooseveltplaats. Op die manier hoeven reizigers die het volledige traject willen afleggen niet naar een andere plek in de stad te lopen”, zegt Tom Van de Vreken.

Ook tram 10 zal vanaf dinsdag 18 april een ander traject volgen. Nu rijdt hij vanuit Wijnegem via Deurne-Zuid en Borgerhout bovengronds naar het Centraal Station en de Melkmarkt.

Archiefbeeld Foto: Victoriano Moreno

Snellere bediening

“Vanaf dinsdag rijdt tram 10 vanuit Wijnegem naar Deurne-Zuid en vervolgens ondergronds, zoals tram 8, naar het Centraal Station. Premetrostation Astrid wordt dus de eindhalte”, zegt Tom Van de Vreken.

“Doordat tram 10 ook een deel van tramlijn 8 bedient, zullen de reizigers om de vijf minuten een tram hebben op het gemeenschappelijke traject. Op het niet-gemeenschappelijke deel zullen trams 8 en 10 om de tien minuten rijden, in plaats van om de acht minuten nu.”

In principe zal tramlijn 10 vanaf juni via de open helling op de Leien richting Schoonselhof rijden. De eindhalte Astrid is dus een tijdelijke maatregel.